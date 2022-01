Schreuder debuteert met zege bij Club

Club had het aanvankelijk niet makkelijk om een gaatje te vinden in de Truiense defensie, tot Junior Pius aan het klungelen sloeg met een slechte terugspeelbal. Kersverse aanwinst Tajon Buchanan zag zijn poging op aangeven van Bas Dost eerst nog afgeblokt worden, maar Charles De Ketelaere (29.) strafte de fout in de nabeurt wel genadeloos af.

Nederlanders beslissend

De tweede helft was ongeveer halfweg wanneer Ruud Vormer met een lange bal Bas Dost afzonderde voor Daniel Schmidt. De Nederlander bleef ijzig kalm en lepelde het leer op knappe wijze over de Japanner in doel. De West-Vlamingen hadden gewonnen spel en speelden de match probleemloos uit.