Schreuder: "Komende matchen zijn als een Champions League-duel"

Club-coach Alfred Schreuder bekijkt ze als een dubbele Champions League-confrontatie. Drie punten is de achterstand van blauw-zwart op Union.

Alfred Schreuder, trainer Club Brugge: "Misschien kan je het zien als een soort Champions League-duel. Uit en thuis. We weten dat het een hele goede ploeg is, met hele goede spelers en een erg intelligente coach. Voorin levensgevaarlijk vanuit de omschakeling. Maar ze kunnen ook voetballen van achteruit met een sterk middenveld. Maar we weten ook hoe sterk wij kunnen zijn en hoe wij ons hebben ontwikkeld vanaf de winterstop. Dat heb je ook kunnen zien op de ranglijst, dat we dichterbij zijn gekomen."

Het verlies van Mats Rits op het middenveld zal Schreuder wel moeten zien op te vangen, met Balanta of Vormer allicht. Club verloor nog niet van Union dit seizoen. Dat doet het beter ook zondag niet. Een nederlaag zou fataal kunnen zijn. "Ja, maar zo denk ik niet. Omdat we vanuit onze eigen sterkte uitgaan."

Club krijgt alvast twee rechtstreekse kansen om een achterstand van drie punten om te buigen.