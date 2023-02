Scott Parker dag voor Club-Benfica: "zonder angst het veld op"

"We moeten zonder angst het veld op morgen", zegt Club Brugge-coach Scott Parker. Club speelt morgen de heenwedstijd in de achtste finales van de Champions League tegen Benfica.

Parker was als speler in de Champions League actief voor Chelsea. "Maar dat is al heel lang geleden. Ik kijk dan ook heel erg uit naar morgen. Dit is een enorme kans, voor de spelers en voor de hele club. We willen ons heel graag tonen. Hier droomt elke kleine jongen die voetbalt van."

Carl Hoefkens leidde blauw-zwart vorig najaar voor het eerst in de clubgeschiedenis voorbij de groepsfase. De resultaten in eigen land bleven echter onder de maat en Hoefkens kreeg eind december de bons.

"Onder de indruk"

"Club Brugge heeft het tot dusver geweldig gedaan in de Champions League", is Parker duidelijk. "Ik was erg onder de indruk van de prestaties in de groepsfase voor Nieuwjaar. De manier van spelen, de kwaliteiten en de resultaten, het was allemaal heel goed. Hier moeten we op verdergaan." (lees verder onder de video)

Parker had ook veel lof voor de manier van spelen van Benfica. "Het is een goed georganiseerd team, met ook op aanvallend en technisch vlak veel kwaliteiten", gaf hij aan. "Ze spelen erg intens en kunnen teren op verschillende kwaliteiten. Het zal niet makkelijk zijn om er door te voetballen, maar we hebben ons goed voorbereid de voorbije dagen."

"We hebben een plan. Benfica is sterk, maar wij hebben ook kwaliteiten. We willen competitief zijn. Het wordt zaak morgen zonder angst het veld op te komen. Als dat het geval is, dan hebben we niets te verliezen."