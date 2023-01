De Brit Scott Parker had zich z'n debuut als nieuwe trainer van Club Brugge wellicht anders voorgesteld. Club verloor op bezoek bij Racing Genk met 3-1.

Hans Vanaken bracht Club Brugge in de eerste helft nochtans op voorsprong, maar na een kopbal van Cuesta stond het al snel weer gelijk. Onuachu en Heynen diepten in de tweede helft de score verder uit. Lang en Jaremtsjoek misten grote kansen voor blauw-zwart. Sylla kreeg nog rood. Club Brugge staat nog altijd vierde in de klassering, nu wel op 15 punten van leider Racing Genk.