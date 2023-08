Segaert over paspoortheisa van vrijdag: "Even paniek"

Alec Segaert beleefde vrijdag niet de afreis naar het WK wielrennen die hij in zijn gedachten had. De rugzak van de twintigjarige Lendeledenaar werd op de trein naar Brussels Airport gestolen. Belangrijk detail: ook het paspoort van Segaert zat in de bewuste rugzak.

Segaert is als student - hij studeert burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven - een geregelde treinreiziger. "En zo reisde ik vrijdag ook van Kortrijk naar Zaventem met de NMBS", begon hij zijn uitleg. "Bij het afstappen aan de luchthaven zag ik opeens dat mijn rugzak niet meer boven mij lag. Ze roepen wel eens af in de trein om op te passen voor gauwdieven, maar ik heb echt niets gemerkt. Er heeft mij niemand aangesproken, er was heel weinig passage. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet dat ik er op moet letten, maar ik was een serie aan het kijken met mijn koptelefoon op. Mijn rugzak lag schuin boven mij, ik had er zicht op. Maar ik zal te veel afgeleid zijn geweest."

Spoedprocedure

Segaert en zijn entourage moesten snel handelen. "Gelukkig had ik Serge Pauwels en mijn broer Loïc aan mijn zijde. We begrepen snel dat de beste oplossing was om een spoedprocedure te starten voor de aanvraag van een nieuw internationaal paspoort. Ik ben dan doorgereisd naar Brussel-Centraal en bij de bevoegde instanties de aanvraag gestart. Gelukkig was het nog voor 15 uur op vrijdag, anders had ik tot maandag moeten wachten. Het was een kostelijke zaak, maar daar moet je op zo'n momenten even niet aan denken. Een uur of drie later had ik mijn nieuw paspoort al. Ik heb dan in plaats van mijn vlucht om 14 uur in Brussel 's avonds het vliegtuig vanuit Amsterdam kunnen nemen naar Schotland."

"Nauwelijks impact"

Uiteindelijk heeft de hele zaak nauwelijks impact gehad op zijn voorbereiding. "Ik mis niet eens een echte trainingsdag. Ik had gepland na mijn oorspronkelijke vlucht twee uur los te rijden. Enkel dat heb ik gemist. Het is allemaal goed afgelopen, dat is het belangrijkste, en zo heb ik nog wat extra plaatsen bezocht", eindigde hij met een knipoog.

Woensdag 9 augustus komt Segaert een eerste keer in actie met het WK tijdrijden voor beloften. Zaterdag 12 augustus verschijnt de Lendeledenaar aan de start van de wegrit.