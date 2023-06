Lammens is een jeugdtalent. Hij is er pas twintig en speelt de komende vier seizoenen voor Antwerp. Hij maakt de overstap transfervrij.

Senne Lammens (20) speelt de komende 4 seizoenen voor The Great Old! De jonge doelman komt transfervrij over van Club Brugge.



Veel succes, Senne! pic.twitter.com/wXloEPriDp

