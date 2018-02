Hij is de absolute kopman bij Education First-Drapac, maar zal zondag even graag in dienst rijden van Sacha Modolo. Vorig seizoen verwachtte iedereen dat Vanmarcke eindelijk die grote overwinning zou pakken, maar verder dan een derde plaats in de Omloop kwam hij niet. Nu lijkt die druk wat minder groot te zijn, maar de ambitie blijft uiteraard wel. De nieuwe finale met de Muur en de Bosberg spreekt Vanmarcke wel aan, al heeft hij toch liever meer kasseien.