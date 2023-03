Sep Vanmarcke haakt net als Tim Declercq af voor Brugge-De Panne

​"Normaal gezien zou Derrek Gee de plaats ingenomen hebben van de zieke Giacomo Nizzolo. Maar die is uiteindelijk ook niet inzetbaar en daarom kon ik maar zes renners inschrijven. Vannacht is Sep Vanmarcke dan nog eens ziek geworden. Problemen met de maag. Hij ging deze ochtend op controle bij de dokter en die verklaarde Sep niet fit genoeg om te starten. Wij moeten ook geen onnodige risico's nemen met hem", zegt sportdirecteur Dirk Demol.

Fit genoeg voor E3?

Op de planning van Sep Vanmarcke staan ook nog de E3 Saxo Classic Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Wanneer Sep groen licht zal krijgen van de medische staf, is ook voor mij een open vraag. Ik heb geen glazen bol", zegt Demol. "Dit zijn toch de koersen die Sep heel goed liggen. Het zou jammer zijn dat hij deze zou moeten missen door ziekte."

De 34-jarige West-Vlaming werd onlangs nog zesde in Nokere Koerse en keerde terug uit Milaan-Sanremo met een 46e plaats.

Lampaert toch aan de start

Yves Lampaert was niet aangekondigd, maar staat toch aan de start. Hij valt in voor Pedersen. Lampaert is ex-winnaar van Brugge-De Panne. Hij draait mee in de trein voor spurter Fabio Jakobsen. Maar of het tot een massaspurt komt in De Panne, is nog maar de vraag. Het regent en er staat veel wind. Er zijn drie passages door de Moeren. De kans op waaiers is groot. Naast Jakobsen nemen ook spurters als Groenewegen, Gaviria, Philipsen, Thijssen, Bennett, Meeus, Ackermann, Démare, Cavendish, Kooij en Ewan deel aan Brugge-De Panne.