Sep Vanmarcke hervat de competitie

Goed nieuws vanuit het kamp van Israel-Premier Tech. Sep Vanmarcke zal morgen starten in de 65e editie van de E3 Saxo Bank Classic. De West-Vlaming was op de sukkel geraakt net voor de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad eind februari.

"Eindelijk kunnen we Sep Vanmarcke weer opstellen. En hopelijk zijn we nu vertrokken voor een hele periode. Het is afwachten hoe Sep de E3 Harelbeke doorkomt. Het is de bedoeling dat we koers per koers gaan evalueren en kijken hoe de medische toestand en conditie van Sep is", meldt sportdirecteur Dirk Demol.

"Vanmarcke moest in de aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad verstek geven wegens ziekte. Hij trok daarop naar Tenerife waar hij een hoogtestage had ingepland. Maar ook daar liep het mis. Hij moest zijn hotel op El Teide zelfs een poosje verlaten voor een lager gelegen verblijf. Na verloop van tijd kon hij weer de top van de Teide opzoeken maar werd hij bij zijn terugkomst in België opnieuw ziek. Daarom moesten we hem een hele tijd op kant laten en miste Sep enkele belangrijke koersen, zoals Nokere Koerse en Bredene-Koksijde Classic, in aanloop naar het drukke programma wat er nu zit aan te komen.

Het is afwachten hoe Vanmarcke de E3 Harelbeke zal verteren", aldus Demol.