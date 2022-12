Sep Vanmarcke kiest voor ruim Vlaams voorjaar

Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) zal in de eerste helft van 2023 in bijzonder veel Vlaamse koersen te zien zijn. Dat vertelde hij in de marge van de strandrace van Zeebrugge, waarin hij derde werd.

Vanmarcke start eind volgende maand zijn wegseizoen in het Midden-Oosten, met de Saudi Tour (30 januari tot 3 februari). In de aanloop naar het klassieke voorjaar pikt hij nadien ook nog de Spaanse Ruta del Sol (15 tot 19 februari) mee.

Daarna volgen voor Vanmarcke alle drie de Belgische openingskoersen: de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn. Nadien geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico voor Vanmarcke: een tussentijdse stage bereidt de 34-jarige West-Vlaming verder op een bijzonder drukke lente voor, waarin hij van Nokere Koerse tot Parijs-Roubaix de Vlaamse klassiekers en semiklassiekers aan elkaar rijgt.

"Nokere, Bredene, De Panne, en vanaf dan alles, tot en met Roubaix", zo klinkt het. Voor hij aan dat wegprogramma begint, pikt Vanmarcke op 29 december eerst ook nog het BK strandrace in Bredene mee. Dat beachracen bevalt hem - en veel van zijn collega's - wel: "Het is een goeie training op een andere manier. Maar wel de zwaarste van de winter: je hartslag is constant maximaal. Maar dit is leuk. Het zorgt voor beleving in de winter. De cross is iets te technisch voor ons, maar in een strandrace is het vooral hard fietsen."