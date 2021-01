Sep Vanmarcke lacht en droomt weer

Sep Vanmarcke kiest dit jaar voor andere lucht. Bij Israel Start-Up Nation moet hij dit voorjaar de kopman worden die het team miste. En 2021 kan mooi worden voor de Anzegemnaar, met een Tour in dienst van Chris Froome en een WK in eigen land.

In Girona, waar Israel Start-Up Nation het nieuwe seizoen voorbereidt, maalt Sep Vanmarcke zijn eerste kilometers in z'n nieuwe outfit. Na vier seizoenen bij Education First, rijdt hij de komende drie seizoenen voor Israel Start-Up Nation. Een team dat er West-Vlaams kleurt, met ook Dirk Demol en Eric Van Lancker in het entourage.

Vanmarcke wordt er de kopman voor de voorjaarsklassiekers. Hij moet er de missing link worden om het team een stap hoger te krijgen. Vanmarcke heeft misschien ook wel iets recht te zetten, te bewijzen. 2020 was niet wat het misschien had kunnen zijn. 2021 belooft. Knokken tegen de jonge garde in het voorjaar, dat zeker. Al beseft Vanmarcke dat hij nog kansen heeft. Gent-Wevelgem toonde hem vorig jaar dat ook de favorieten soms een slechte dag kunnen hebben of teveel naar elkaar loeren. De Ronde of Roubaix blijven een droom.

Daarna biedt 2021 nog veel lekkers, als alle koersen doorgaan: met Chris Froome naar de Tour en wie weet een WK-selectie in eigen land. Sep lacht weer.