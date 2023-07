Sep Vanmarcke stopt noodgedwongen met wielrennen

Na het Belgisch Kampioenschap in Izegem kreeg Vanmarcke last van hartritmestoornissen. Verdere onderzoeken wijzen nu uit dat de Tiegemnaar littekenweefsel op z’n hart heeft. “Als ik blijf koersen, zou het littekenweefsel kunnen groeien en in de toekomst tot hartfalen leiden. Het is een vreselijk pijnlijke beslissing om mijn wielercarrière zo abrupt te beëindigen, maar er is geen andere mogelijkheid”, vertelt Vanmarcke op z’n Instagrampagina.

De 34-jarige wielrenner is dankbaar dat de problemen op tijd ontdekt werden. Vanmarcke neemt nu de tijd om samen met z’n gezin alles een plek te geven en na te denken over de toekomst.