Seraing verkoopt Zulte Waregem oplawaai

Op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League heeft Seraing zondag opnieuw aangeknoopt met een riante overwinning tegen Zulte Waregem (5-1).

Het maakt zo een einde aan een reeks van drie opeenvolgende verliespartijen. Essevee kon al vier wedstrijden op rij niet winnen. Seraing schuift op naar de dertiende plaats met 12 punten op 30, Essevee blijft net boven de gevarenzone bengelen met drie punten minder.

Georges Mikautadze (8.) opende de debatten met een omgezette penalty, Ablie Jallow (37.) diende de uitploeg een tweede mokerslag toe. Na rust ging het van kwaad naar erger met de bezoekers, toen Youssef Maziz (48.) al snel de bal enig mooi in de winkelhaak weglegde. Sammy Bossut, voor het eerst sinds het seizoen 2019-2020 tussen de palen in competitieverband, stond in een schietkraam en mocht blij zijn dat hij niet meteen een vierde om de oren kreeg.

Het was dan ook uit het niets dat Jelle Vossen (66.) tegenprikte met een rake kopbal. Vijf minuten later bracht Mikautadze de marge opnieuw op drie doelpunten met een lage schuiver. Frank Boya uitte met het slotkwartier in zicht zijn frustraties op de dubbele doelpuntenmaker met een wilde charge, wat hem op rechtstreeks rood kwam te staan. De Georgische huurling van Metz liet het niet aan zijn hart komen en vervolledigde zijn hattrick tien minuten voor affluiten.