Serge Pauwels (36) hangt fiets aan de haak

Pauwels was vijftien jaar profrenner. Hij nam dertien keer deel aan een grote ronde. In 2009 won hij een etappe in de Giro. Zes jaar later eindigde hij als dertiende in de Tour. In 2017 won Pauwels een rit en het eindklassement in de Ronde van Yorkshire.

For 15 years I’ve been lucky to chase my dreams in cycling at the highest level. Now it’s time to end this cycle, to look back on great memories, and to realize that the journey itself was the dream.

Thank you to my family, friends, fans, teammates and team staff for the support! https://t.co/uf36ug042v

— Serge Pauwels (@sergepauwels) October 12, 2020