Shari Bossuyt: '3de plaats hoogst haalbare'

Een zeer mooie troostprijs voor Bossuyt die er in haar eentje in slaagde de kloof met Lotte Kopekcy en Jolien D'hoore in de slotronde te overbruggen. In de daaropvolgende sprint haakte Bossuyt al snel af en legde ze zich neer bij het feit dat een derde plaats het hoogst haalbare zou worden.

Heel tevreden

"Ik probeerde nog eens alles op alles te zetten tijdens de laatste beklimming van de Tiegemberg", blikte Bossuyt achteraf terug. "Ik kon me door mijn tempoversnelling losrukken uit het peloton en beetje per beetje naar de twee vluchtsters toe rijden. Ik was zo al zeker van mijn derde plaats. Ik wist dat ik geen schijn van kans had tegen die twee snelle vrouwen. Maar ik werd wel netjes Belgisch kampioene bij de beloften. Ik heb er echt het maximale uitgehaald." Jolien D'hoore en Lotte Kopecky waren er vanonder gemuisd op 52 kilometer van de eindmeet. Lotto Soudal Ladies blokkeerde daarna alles in het peloton. "Dat was best wel vervelend maar dat was hun keuze", aldus Bossuyt. "Zij maakten daarmee meteen wel duidelijk dat Lotte Kopecky hun kopvrouw was. Ik ben blij dat ik na de laatste beklimming van de Tiegemberg er alsnog in slaagde weg te springen naar de twee. Ik had die Belgische trui bij de beloften in mijn achterhoofd steken maar ik ben nog meer tevreden met het feit dat ik derde werd in het BK bij de elite."

