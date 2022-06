Shari Bossuyt best of the rest in Gavere

Er was wat hoop bij de andere rensters, hoop dat Lotte Kopecky niet top aan de start zou komen in Gavere, en dus zichzelf niet zou opvolgens als kampioene van Ingelmunster. Zeker de nummer twee van toen, Julie Van De Velde, hoopte stiekem op de tricolore trui.

Maar al snel bleek dat alle illusies mochten worden opgeborgen. Kopecky vertrok als laatste, maar verbeterde al meteen de beste tussentijd met 38 seconden. Die stond op naam van Julie Van De Velde, samen de enige twee die een ronde in minder dan 16 minuten afhaspelden. Sara Van de Vel, en Shari Bossuyt hadden net iets meer dan 16 minuten nodig.

In de tweede ronde zette Kopecky haar overwicht nog meer om in secondenwinst, terwijl Van De Velde wegzakte, en Bossuyt in haar ritme kon blijven. Maar dat was wel meer dan een minuut achter Lotte Kopecky, die opnieuw de beste Belgische is tegen de klok. Bossuyt werd knap tweede, voor Britt Knaven.

Uitslag

1. Lotte Kopecky 31"12"37"

2. Shari Bossuyt 32"16"50

3 Britt Knaven 32"20"76

4. Sara Van de Vel 32"22"28"

5. Julie Van De Velde 32"34"32"

8. Jesse Vandenbulcke 33"37"98"