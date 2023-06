Shari Bossuyt legt positieve dopingtest af, Aerts reageert

In maart testte de West-Vlaamse na de derde etappe in de ronde van Normandië positief op het verboden middel letrozole metabolite. Dat is overigens hetzelfde middel waarmee veldrijder Toon Aerts geschorst aan de kant staat tot 14 februari.

Minieme hoeveelheid

Het gaat om een minieme hoeveelheid, waardoor ze vermoedelijk onbewust het verboden middel heeft ingenomen. Haar ploeg plaatste haar voorlopig op non-actief. Morgen om 10 uur geeft Bossuyt in Zwevegem samen met haar manager een persconferentie.

Open brief

Op twitter betuigt Toon Aerts in een open brief openlijk steun aan Bossuyt: Ik kan me zo goed voorstellen wat Shari nu allemaal meemaakt. Dit zou niet mogen gebeuren! Nog een atleet, die ook een mens is, die met haar hele familie door een heel diep dal zal gaan. Zonder ook maar iets fout te hebben gedaan net zoals ik en mijn familie."

Toon Aerts testte in januari 2022 zelf positief op het gebruik van letrozole metabolite. In december 2022 kreeg de 29-jarige veldrijder een schorsing van twee jaar opgelegd. Bossuyt staat nu mogelijk hetzelfde lot te wachten. "Ik hoop dat Shari snel wat houvast zal vinden in haar leven", steekt Aerts zijn lotgenote een hart onder de riem. "De lange periode dat ik al zit te werken aan het dossier, alles wat ik al geleerd heb over procedures, letrozole en alles wat erbij komt zal ik aanreiken aan Shari zodat zij hopelijk niet hetzelfde lot dreigt als mezelf."

"Het leven van mezelf en mijn familie zal nooit meer hetzelfde zijn, laat dit alles niet voor niets zijn, maar laten we hierdoor actie ondernemen zodat er na Shari en mezelf geen verdere slachtoffers meer vallen", besluit Aerts.