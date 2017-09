Shari Bossuyt uit Bellegem is mooi achtste geworden op het wereldkampioenschap tijdrijden voor juniores in het Noorse Bergen.

Bossuyt is heel tevreden met dat resultaat. Ze heeft haar tijdrit naar eigen zeggen heel goed ingedeeld. Met haar achtste plaats doet Shari Bossuyt nog een stuk beter dan haar tijdrit op het Europees Kampioenschap waar ze veertiende werd. Alana Castrique uit Ploegsteert eindigde op de 23ste plaats. De wereldtitel was voor een Italiaanse. Morgen rijdt Ann-Sophie Duyck haar WK-tijdrit, woensdag is het de beurt aan Yves Lampaert.