Shari Bossuyt pakt zilver in puntenkoers

Na de zilveren medaille van Fabio Van den Bossche in het omnium voor mannen reed Shari Bossuyt in de afsluitende puntenkoers een erg attente wedstrijd. In de finale kwam de 21-jarige West-Vlaamse na een winstronde zelfs mee aan de leiding van de tussenstand, samen met de Russin Gulnaz Khatuntseva. In de afsluitende sprints trok Khatuntseva de Europese titel naar zich toe, maar een sterke Bossuyt wist wel de zilveren medaille vast te houden. Ze eindigde met een totaal van 28 punten, zeven minder dan Khatuntseva. Brons ging naar de Nederlandse Lonneke Uneken. Zaterdag komen er tijdens de vijfde en laatste dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Grenchen Belgen in actie in de keirin (vrouwen) en de ploegkoers (mannen en vrouwen).