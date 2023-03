Shari Bossuyt wint slotetappe in Normandië

Na 114 kilometer tussen Saint-Pierre-en-Auge en Caen haalde Bossuyt het in een sprint voor de Italiaanse Martina Alzini en de Française Roxane Fournier. De eindzege van de Française Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling) kwam niet meer in gevaar in deze eerste editie.