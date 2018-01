Siani verlaat KV Oostende voor Antwerp

Na de ochtendtraining maakte Sebastien Siani zijn kastje op de Schorre leeg om richting Antwerpen te trekken. Siani maakt straks het seizoen vol op de Bosuil en heeft zo de transfer beet, waar hij al sinds deze zomer op wachtte. KV Oostende wou zijn aanvoerder niet langer tegenhouden. Op zijn 32ste was het voor de Kameroener misschien wel de laatste kans om elders zijn kans te wagen.

KV Oostende bedankt op zijn website zijn aanvoerder voor vijf mooie jaren in het Albertpark/de Versluys Arena.

Siani belandde in januari 2013 aan de kust en loodste KVO enkele maanden later weer naar de hoogste klasse. In de galamatch als kersverse kampioen scoorde hij toen trouwens zijn eerste doelpunt voor KVO op de Bosuil.

KV Oostende haalde ook al meteen een vervanger in huis. Het kocht Aristote Nkaka over van Moeskroen.