Siebe Schrijvers ruilt Club Brugge voor Oud-Heverlee Leuven

Schrijvers is een jeugdproduct van Genk, waar hij in 2012 als 16-jarige in de A-kern kwam en waar Club Brugge hem in 2018 voor 3 miljoen euro wegplukte. Van januari 2016 tot de zomer van 2017 speelde hij anderhalf seizoen op huurbasis voor Waasland-Beveren. Voor Brugge speelde de voormalige belofte-internatonal dit seizoen nog tien competitie- en drie Champions League-wedstrijden, wel meestal als invaller. Slechts drie keer startte hij in de basis.

"We voegen met Siebe een offensieve, Belgische kwaliteitsinjectie toe aan onze kern voor de korte en de langere termijn", zegt Wim De Corte, technisch directeur van OHL. "Hij was in deze wintermercato een topprioriteit voor onze club en een opportuniteit waar we vol voor zijn gegaan. We kijken alvast uit naar zijn bijdrage om OHL op verschillende gebieden opnieuw een stap vooruit te laten zetten."

Club Brugge meldde vrijdag ook nog dat de 17-jarige Cisse Sandra, een offensieve middenvelder, van de beloften naar de A-kern wordt overgeheveld.