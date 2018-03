SK Torhout eerste West-Vlaamse voetbalkampioen

SK Torhout is de eerste West-Vlaamse voetbalkampioen in provinciale. Torhout won de match tegen Oedelem vandaag met 6-0.

Torhout hield in 2014 op met bestaan, maar maakte in 2015 een doorstart. Na 3 jaar staan ze in derde provinciale. Op vijf dagen van het competitie-einde stond Torhout aan de leiding met 13 punten voorsprong. De winst tegen Oedelem vandaag zou dus de titel opleveren.

Torhout liet er geen gras over groeien. 25 minuten na aftrap staat het 1-0. Davy Timperman zet het feestje in gang. En dat feestje krijgt een vervolg. Niet veel later staat het 2-0, een doelpunt van Vandenberghe. Aan de rust staat het 3-0. Dit keer was het Lapere die scoorde.

Na de rust gaat Torhout op z’n elan verder. Topschutter Laplasse schiet zijn 24ste van het seizoen tegen de netten. Oedelem komt er in de tweede helft niet aan te pas. Lapere is iedereen te snel af en zet forfaitcijfers op het scorebord. Dat is niet het einde van de lijdensweg van Oedelem. Nick Vandenberghe zorgt voor de kers op de taart met een afstandsschot: 6-0.

Torhout is zo de eerste West-Vlaamse kampioen in provinciale.