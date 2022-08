Skeelerfans in Zandvoorde huldigen Bart Swings

Voor enkele honderden toeschouwers rond de Mundialpiste in Zandvoorde is Bart Swings gehuldigd voor zijn prestaties op de skeeler- en ijsbaan. Daarvoor had Swings de 1000 meter gewonnen tijdens de Grote Prijs van Vlaanderen voor skeeleraars.

De speaker kondigde de 31-jarige Swings aan als de 'greatest of all time', maar Swings reed heel bescheiden een ererondje op de blauwe piste. Hij zwaaide en wisselde high fives met het publiek uit. Vorige maand veroverde Swings als skeeleraar vier gouden medailles en een bronzen tijdens de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham.

Herinnering aan West-Vlaanderen

In het snelschaatsen werd hij afgelopen winter in Peking olympisch kampioen op de massastart. Swings zei dat zijn beste herinnering aan de 200m-baan in West-Vlaanderen dateert uit 2009. Toen vormde hij met zijn broer Maarten en Ferre Spruyt de Belgische aflossingsploeg, die na een miraculeuze achtervolging de Europese titel veroverde. Swings kondigde aan maandag weer naar Heerenveen te gaan om de voorbereiding op het schaatsseizoen voort te zetten. Afgelopen week stond hij ook al in Thialf op het ijs.

Sandrine Tas beste vrouw

Voorzitter Marc Decramer van de organiserende Zwaantjes Rollers Club en burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende overhandigden geschenken. Op de 1000 meter eindigde de Zwitser Livio Wenger achter Swings als tweede. De derde plaats was voor de Fransman Elton de Souza. Bij de vrouwen won Sandrine Tas voor de verrassende Aarathy Kasturiraj uit India en Laethisia Schimek uit Duitsland. Op de eerste dag van de GP werden Swings en Tas tweede op de puntenkoers.