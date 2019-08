Skeelster Sandrine Tas scoort op EK in Spanje

Sandrine Tas is uitstekend op dreef op het Europees kampioenschap skeeleren in Pamplona.

Momenteel zit ze na het pisteprogramma aan vijf gouden medailles, en een zilveren. Vorig jaar vestigde de Oostendse van Zwaantjes Roller Club een record met zeven gouden medailles, en twee zilveren.

Sandrine Tas was met revanchegevoelens naar Pamplona vertrokken nadat ze op het WK slechts een bronzen medaille had behaald. Op de tienduizend meter pakte ze haar vijfde gouden medaille na een spannende strijd tegen haar Italiaanse aartsrivale Lollobrigida. Ook in de aflossingswedstrijd pakte ze goud samen met Stien Vanhoutte. De Belgen zitten al aan vijftien medailles op dit EK. Ook Fran Vanhoutte viel bij de juniores al in de prijzen.