Skiester dagvaardt BOIC wegens discriminatie

Het BOIC kreeg van de Internationale Skifederatie een extra startbewijs voor de Olympische Winterspelen dit jaar. Daarop beslisten ze om Sam Maes de plaats te geven doordat de bijhorende startplaats te danken was aan de prestaties van een mannelijke atleet , Armand Marchand.

Marjolein Decroix gaat niet akkoord met deze beslissing en diende een klacht in tegen het BOIC. "Marjolein staat hoger gerangschikt in de selectiecriteria dan de overige skiërs die niet werden geselecteerd. Bijgevolg heeft zij volgens het reglement recht op de vrijgekomen plaats. Door en foutieve toepassing van het selectiereglement schendt het BOIC het gelijkheidsbeginsel, minstens is dit een ongeoorloofde discriminatie op grond van geslacht, wat strijdig is met onze grondwet”, aldus Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Decroix.

Morgenvoormiddag al buigt de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel zich over de zaak. Een uitspraak volgt allicht ’s middags doordat het BOIC de definitieve selectielijst uiterlijk morgenavond aan het IOC moet communiceren. Krijgt Decroix gelijk, dan neemt zij de derde startplaats in.

