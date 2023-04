Skydiveteam van Defensie Hayabusa stoomt zich klaar voor WK indoor skydiven in Slovakije

Over tien dagen kan Hayabusa, dat is het skydiveteam van Defensie, wereldkampioen worden in Slovakije. De topsporters zijn in Charleroi volop bezig met de laatste trainingen.

De bedoeling is dat de vier parachutisten in een beperkte tijd zo veel mogelijk formaties kunnen vormen. Het is dus een kwestie van veel trainen. De wind in de tunnel blaast hen aan 200 kilometer per uur in de lucht en dat maakt het best lastig. Een andere uitdaging is dat een van de leden nog nieuw is in het team. Coördinatie en timing zijn dan ook heel belangrijk.

Hoge verwachtingen

Het Belgische team Hayabusa, met West-Vlaming Jeroen Nollet, wil scoren tijdens het WK indoor skydiven in Slovakije. Er staat veel op het spel, want het Belgische team behoort tot de wereldtop. Aangezien ze al heel wat internationale titels haalden zijn de verwachtingen groot.