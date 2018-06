Slachtoffer aanslagen Zaventem in Triatlon Brugge

Twee jaar geleden werkte Martin de wedstrijd af met Tom, een jongen met een beperking, en nu doet hij dat nog eens over, maar met drie verschillende mensen met een beperking. De Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield is één van hen, zij is één van de overlevers van de aanslagen in Zaventem op 22 maart 2016. En het is precies haar moeilijke situatie die Martin wil aanklagen.

Karen heeft de aanslagen overleefd, maar ze ligt nog altijd in het ziekenhuis waar ze al tientallen operaties heeft ondergaan. Haar herstel kan nog jaren duren. Bovendien zit ze financieel aan de grond. "Een arbeidsongeval is voor de arbeidsverzekering. Een verkeersongeval voor de autoverzekering. Maar dit is een oorlogsslachtoffer, hier moet de staat optreden en voor haar zorgen. En dat gebeurt niet."

Na een kilometer zwemmen met Karen - in een aangepaste boot - gaat Martin nog 45 kilometer fietsen met Jens, en als afsluiter loopt hij nog tien kilometer met Mathieu.

