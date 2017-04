Slechts enkele kilometers West-Vlaanderen in de Ronde

Met de nieuwe startplaats in Antwerpen rijden de renners slechts 2,3 kilometer op West-Vlaamse bodem. Kerkhove, een dorp bij Avelgem houdt onze West-Vlaamse eer hoog.

De Ronde van Vlaanderen startte 18 jaar lang in Brugge om daarna dwars door West-Vlaanderen naar de Vlaamse ardennen te trekken. Dit jaar is het dus helemaal anders.

Pas op een kleine 9 kilometer van de meet in Oudenaarde rijden de renners West-Vlaanderen binnen. Maar de supporters langs de weg malen er niet om dat ze slechts even in West-Vlaanderen blijven, en maken er een groot feest van.