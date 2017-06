Slimani bokst op 11 november voor Europese titel

Er was niet alleen de Europese titel voor Yves Ngabu in Roeselare, er waren ook knappe overwinningen voor Oostendenaar Sebastiaan Steen en Lichterveldenaar Hedi Slimani. Slimani kondigde ook een Europees titelgevecht aan tegen onze landgenoot Francesco Patera op 11 november in Zwevezele.

Sebastiaan Steen is na 10 profkampen bij de weltergewichten nog ongeslagen. De 21-jarige Oostendenaar zette de Roeselaarse expo meteen in vuur en vlam. Het werd een mooie kamp, al had ‘Golden Boy Seba’ het niet onder markt met de Georgiër Gviniashvili. Maar het werd een verdiende en knappe zege op de punten voor Steen. Steen kampt in november voor de wereldtitel bij de jeugd (U23).

Ook de dertigjarige Lichterveldenaar, Hedi Slimani, zit in een uitstekende vorm. Dat ondervond Movsesian, ook een Georgiër. Geen twee ronden hield hij het uit. Een knappe zege van Slimani. Hij bokst op Allerheiligen voor de Europese titel.