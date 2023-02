Soudal Quick-Step op verkenning in Vlaamse Ardennen

De Omloop is de traditionele opener van het Belgische wielerseizoen.

Asgreen, Lampaert en ex-winnaar Davide Ballerini behoren tot de speerpunten van de selectie. Ook Senechal, Pedersen en Tim Declercq maken daar deel van uit. Fabio Jakobsen komt enkel in Kuurne aan de start.

Lampaert koerste dit jaar alleen nog maar in San Juan, maar hoopt wel klaar te zijn voor het openingsweekend. Hij rijdt zowel de omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne. "We zitten nog altijd met een goede kern. Je wordt wel vlug afgeschreven, maar dat geeft niet. Het is wel aan ons om te bewijzen dat we het nog altijd kunnen, en ik denk dat we wel in staat zijn om dat te doen. We hebben niet die grote namen zoals Van Aert of van der Poel, maar het is toch ook niet te onderschatten met een Ballerini of zo. Als je daarmee naar de meet gaat, dan is hij ook vrij snel. IK denk dat we alle fronten wel een pion hebben om mee te schuiven."

In 2020 was Lampaert tweede na Jasper Stuyven, nu wil hij toch zeker beter doen dan zijn 72ste plaats van vorig jaar. "Ik zet op iedere klassieker mijn zinnen. Ik hoop van zaterdag al goede benen te hebben en vooral van de finale te kunnen rijden. Ik weet dat ik nog niet op 100 procent zit, maar het zou wel tof zijn als ik op 98 zou zitten."