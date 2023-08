Spaanse tegenstander voor Club Brugge in Conference League

Club zou eerst naar Pamplona moeten, de thuisstad van FC Osasuna, dat vorig seizoen zevende eindigde in La Liga. Osasuna speelde ook de bekerfinale, maar verloor die van Real Madrid. De Navarezen waren eerst uitgesloten voor deelname aan Europese competities, na een klacht voor matchfixing in 2013, maar kregen gelijk van de rechtbank. Leuk detail, Osasuna werd in 1986 uitgeschakeld door Waregem in de tweede ronde van de UEFA-cup.

Club speelt komende donderdag eerst thuis tegen het IJslandse KA Akureyki. Een week later staat de terugmatch in IJsland op het programma voor blauw-zwart.