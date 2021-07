Spektakel met Wannes, een topper in acrogym

Wannes Vlaeminck uit Menen is een topper in de acrobatische gymnastiek of acrogym. 14 is Wannes, en samen met zijn drie ploegmaats haalde hij onlangs een vierde plaats op het wereldkampioenschap in Genève.

Het resultaat van heel wat opofferingen en keihard trainen. “Je bent met vier verschillende personen, iedereen kan een fout maken waardoor de toren kan instorten. Als iedereen gestrest is bijvoorbeeld kan je wat beginnen bibberen en dan moet je kalm blijven en er proberen op te blijven staan.”

Wannes Vlaeminck verzorgt het spektakel als bovenman op het WK Acrogym in Genève. Met zijn ploegmaats wordt Wannes vierde, op een zucht van brons. “Ik was tevreden, omdat het ook betekende dat we een ticket hadden voor de Wereldspelen, maar ik was ook wat teleurgesteld omdat het verschil met de derde toch heel klein was.”

6 dagen op 7 trainen

De droom is om medailles te halen op het EK in september, en volgend jaar op het WK en vooral dus op de Wereldspelen, een internationaal event is dat voor niet-Olympische sporten, dit keer in de VS.

Wannes zit in de topsportschool in Gent, 6 dagen op 7 staan in het teken van een keiharde sport die ondergewaardeerd wordt. En toch, Wannes doet het allemaal met de glimlach. “Als er een nieuwe oefening lukt, en ik beland met mijn voeten op de grond, dan heb ik zoiets van: yes, het is gelukt, ik heb er zolang voor getraind en nu kan ik het eindelijk.”