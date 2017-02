Spektakel is voor de organisatie en de toeschouwers belangrijk dus begonnen de profs met een wedstrijd hoogspringen op de fiets, Jan Denuwelaere sprong over 80 cm. De wedstrijd zelf werd gewonnen door Wout Van Aert, in de spurt was hij sneller dan Vander Poel en Pauwels. Door het slechte weer was de opkomst matig: slechts 2000 supporters.