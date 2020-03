Spelers en fans KVO blijven geloven in behoud

KV Oostende verloor zaterdagavond met 2-4 van KRC Genk. KVO houdt nu met nog één wedstrijd te gaan twee punten over op Waasland-Beveren, de laatste in de stand. Kersvers trainer Adnan Čustović moet nu proberen de rust te bewaren en spelers mentaal op te lappen voor de slotspeeldag.

Het begon zaterdagavond nochtans goed voor KVO. De volgepakte Versluys Arena ziet dat Oostende de betere ploeg is en de aanhang kan in de 43ste minuut juichen voor de 1-0. Maar een rode kaart en een penalty vlak na de rust doen het kaartenhuisje in elkaar storten.

Tijd om nog veel bij te sturen heeft Čustovićniet, de Bosniër rest enkel een rol als motivator. Dat doet hij ook en de spelers blijven hopen op een goede afloop. Dat vertrouwen slaat ook nog altijd over naar de supporters. Want die stonden na de wedstrijd al in de rij voor tickets voor de match van volgend weekend op Cercle Brugge, dat wel al zeker is van behoud.

