Spelers Racing Waregem trekken van leer in wederwoord

De spelersgroep laat in een uitgebreid wederwoord weten dat het zo niet verder kon, enkele fragmenten uit het wederwoord:

“Naar de buitenwereld toe laat het bestuur doorschijnen dat zij volledig open stonden voor de dialoog, maar niets is minder waar. Naar de kern van het probleem, nl. dat de volledige spelersgroep de amateuristische samenwerking met T1 Nico Cottenier beu was, is door het bestuur nooit geluisterd.”

“Wij voelen ons als spelersgroep compleet genegeerd. De groep had grote verwachtingen van dit open gesprek, maar ze waren vals. Het bestuur had geen enkele intentie om over dit punt te discussiëren, ondanks de vulkaan aan onvrede en frustratie vanuit de groep. Na zo een afrekening – waartoe we werden uitgenodigd, maar niet gehoord – was er voor ons geen weg terug meer. Onder Nico Cottenier kon een resem spelers zich niet meer opladen.”

Nico was nooit aanspreekbaar voor zijn gemaakte keuzes. Ontevreden of ontgoochelde spelers kregen amper een zinnig woord uitleg. Zijn eeuwige plaat die in zo een situatie altijd bleef hangen kreunde: “Ik maak de keuzes in eer en geweten en als je daar problemen mee hebt, dan hoor je niet meer in deze club thuis.”

“Tot slot wensen wij ook te benadrukken dat wij als spelersgroep de hand zeker ook in eigen boezem steken. Daar is de groep zich van bewust. Wij hebben een zeer povere seizoenshelft achter de rug en daarvoor mogen wij terecht met de vinger worden gewezen. De wil om het tij te keren is bij ons absoluut nog aanwezig. Maar dan wel via een nieuwe start, met een ambitieuze trainer die vanaf nul begint om alsnog iets te kunnen opbouwen in de terugronde van dit seizoen. Door het niet volgen van deze noodkreet torst het bestuur een vermijdbare, maar verpletterende verantwoordelijkheid.”

Lees het volledige wederwoord hier



