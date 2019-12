Sport Vlaanderen zet topsportcontract Philip Milanov stop: "Dit is oneerlijk"

Het nieuws komt bijzonder ongelegen op 8 maanden van de Olympische Spelen in Tokio. "Het is onmogelijk om je zo optimaal voor te bereiden. Ik ben financiële zekerheid kwijt, zeker omdat ik ook nog student ben en dus niet op een uitkering kan terugvallen. Mijn onkosten voor reizen en stages zouden wel nog vergoed worden, maar dat moet ik nog eens uitzoeken", reageert hij.

"Het is waar dat ik niet mijn beste seizoen achter de rug heb. Maar ondanks een voetblessure was ik toch dichtbij de limiet", zucht de Bruggeling. "Ik kan ver werpen. Ik weet wat mijn talent is. Alleen moet ik pijnvrij kunnen werpen. Ik heb ook aan de federatie gevraagd om steun, om een goeie dokter te vinden. Maar daarna bleef het stil. Dat ze dit nu doen acht maanden voor de Spelen, vind ik oneerlijk."

"Ik blijf trainen"

Ondanks deze tegenslag is Milanov van plan "gewoon verder te werken" in de hoop zich te plaatsen voor Tokio. "Ik blijf trainen, dat is het slimste, en hopelijk krijg ik een uitkering. Maar het is uiteraard geen evidente situatie. Ik moet nu eerst deze ontgoocheling verwerken."

Philip Milanov is vicewereldkampioen van 2015. Hij won ook zilver op het Europees Kampioenschap in 2016.