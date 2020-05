Sporten op het water mag weer

Voor heel wat sporters is 4 mei ook een dag waar ze echt naar uitgekeken hebben. Watersport bijvoorbeeld mag eindelijk opnieuw. Met coronarichtlijnen, maar die hield alvast heel wat zeilers, surfers en suppers niet tegen, op de Oostendse Spuikom.

Normaal kan watersporten vanaf de paasvakantie al op de Spuikom, nu pas op vier mei. En niet alles is toegelaten. De sector hoopt dat controles niet nodig zullen blijken. Surfen of suppen kan, zeilen met een optimistje ook. Alle watersport die je kan beoefenen met niet meer dan twee mensen die niet in je gezin zitten.

Bart Plasschaert – Schepen van Sport Oostende: "Maar je hebt ook yachting op zee. Dat zijn grotere boten, kielyachten. Daar heb je vier of vijf mensen voor nodig. Dat kun je nooit vinden met mensen die in dezelfde bubbel wonen, en dat wordt zeer moeilijk. Ik zie ook dat alle clubs een zeer goede communicatie gedaan hebben via Facebook en andere sociale media. En ik zie ook dat de watersporters zo tevreden zijn dat ze weer mogen aan sport doen, dat iedereen die regels wel zeer nauw zal volgen."