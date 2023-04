Sporticoon Jelle Sinnesael stopt na 15 jaar met volleyballen

Geschiedenis in de Vauban. Volleybalclub Decospan Menen nam gisterenavond afscheid van haar zaal en speelde voor een finaleplaats in de Europese barrages. Maar belangrijker: na vijftien jaar stopt Jelle Sinnesael in het volleybal. Decospan Menen en de Vauban namen uitgebreid afscheid.

Menen nam afscheid van haar zaal, maar voor Europees volleybal in de nieuwe zaal moet natuurlijk wel gewonnen worden. Na drie sets staat het 2-1 voor Menen. In de laatste set dendert Menen onder aanvoer van Sinnesael over Achel heen. 3-1 en de belangrijke finale van de barrages voor Europees volleybal zijn binnen.

Sinnesael is een icoon in de Belgische volleybalwereld. Dinsdag kreeg hij nog de Lifetime Achievement Award op de Volleyproms, en ook in een overvolle Vaubanzaal krijgt hij voor de allerlaatste keer een open doekje.

Nieuwe rol

Maar dat zal dus niet meer met Jelle tussen de lijnen zijn, al blijft hij Menen wel trouw. Sinnesael vervoegt de staf van Menen als T2.