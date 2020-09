Sportief manager KSV Roeselare blijft in cel voor zedenfeiten

Jolan F. (25), de sportief manager van voetbalclub KSV Roeselare, blijft aangehouden op verdenking van zedenfeiten met minderjarigen. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist.

De man is aangehouden op verdenking van aanranding en het aanzetten tot ontucht van jonge voetballers. Het gaat niet om spelers van zijn nieuwe club KSV Roeselare maar om jongeren uit de regio Antwerpen, zegt het parket. De speurders zullen wel onderzoeken of hij nog meer slachtoffers maakte, eventueel in andere regio's.

De man woont in Berchem en werd aangehouden in een gerechtelijk onderzoek van het Antwerpse parket. Hij zou via sociale media en chatberichten jongeren hebben benaderd om oneerbare voorstellen te doen. Volgens de politie maakte hij zeker 5 slachtoffers.

Ook verdacht van oplichting

Tegen Jolan F. loopt ook een onderzoek naar oplichting en valsheid in geschrifte. Het parket in Kortrijk voert een onderzoek naar wanpraktijken in zijn korte periode als sportief directeur bij KSV Roeselare.

"Het gaat om het opstellen van valse contracten, geld aftroggelen van spelers en oplichting", aldus Tom Janssens van het parket. Er zou ook een vermoeden van mensenhandel zijn.

KSV Roeselare stelde Jolan F. al in gebreke voor loze beloften en vervalste contracten. De bal ging aan het rollen nadat twee spelers een klacht hadden ingediend.

BEKIJK OOK: