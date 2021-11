Stad Brugge geeft garanties voor Cercle Brugge in stadiondossier

Daarin staat dat Cercle Brugge altijd over de nodige infrastructuur zal beschikken. Concreet bevestigt de stad daarmee dat Cercle zo snel mogelijk een eigen stadion zal krijgen. Indien het Jan Breydelstadion eerder moet worden gesloopt, kan Cercle terecht in het nieuwe stadion van Club Brugge op de Olympiasite.

Gespannen sfeer

Na een maandenlange gespannen sfeer omtrent de toekomst van de sportinfrastructuur van Cercle Brugge in het Brugse stadiondossier, zijn de stad en Cercle tot een oplossing gekomen. Cercle was vooral ongerust dat het geen concrete garanties had voor hun nieuwe stadion langs de Blankenbergse Steenweg. Oorspronkelijk was de vereniging niet enthousiast om als tussenoplossing enige tijd in het nieuwe Club-stadion op de Olympiasite te spelen. Een kaderovereenkomst moet nu soelaas brengen.

Daarin herbevestigt de stad Brugge formeel dat het de bedoeling is om zo snel mogelijk een eigen stadion voor Cercle Brugge te verwezenlijken. Idealiter gebeurt dat op de site langs de Blankenbergse Steenweg. In dat dossier wordt in het voorjaar van 2022 meer duidelijkheid verwacht vanuit de Raad van State. Als die plannen toch in het water vallen, zal de stad Cercle ondersteunen in de zoektocht naar een alternatieve speellocatie op Brugs grondgebied.

Indien het nieuwe stadion van Club Brugge op de Olympiasite eerder klaar is, kan Cercle Brugge daar als tussenoplossing spelen. Stad Brugge huurt daarvoor het stadion van Club Brugge, waardoor Cercle Brugge kan huren van de stad.

