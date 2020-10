Gerrit Grobben is dé stem van KV Kortrijk. Al 15 jaar lang weerklinkt zijn stem in het stadion en het is een deel van zijn leven geworden. “Ik ga nooit grote dingen doen de dag van een wedstrijd, ook geen verplaatsingen, want zie dat ik niet op tijd terug ben. Ik leef heel rustig naar de wedstrijd toe. Het is geen yoga, maar het is toch even bezinnen, denk ik,” vertelt Gerrit.

Onze reporter volgde Gerrit tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht.