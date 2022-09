Een mijlpaal voor Braem, die furore maakte als spits in de provinciale reeksen en in amateur. Hij combineerde het voetbal toen met een job als schilder. Schilderen doet Braem niet meer, maar scoren dus wel. Hij wil bij Zulte Waregem zo snel mogelijk het behoud verzekeren. In de reportage vertelt Stan Braem zelf z'n opvallende verhaal.