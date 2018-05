Stan Dewulf geniet na van zege in Parijs-Roubaix

De renners van Lotto - Soudal U23 won de helleklassieker na een sprintzege. Op de Velodroom van Roubaix liet hij de Nederlander Julius Van den Bergh achter zich. Dewulf mag je best al een kasseivreter noemen. Bij de juniores werd hij eerder al derde in Parijs-Roubaix. Bij de beloften mag hij nu dus de kassei in de lucht steken. Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belg bij de beloften dat mag doen!

Een indrukwekkende prestatie. Stan Dewulf maakt volgend seizoen wellicht de overstap naar de profs. Er wordt hem een mooie toekomst voorspeld, maar hij blijf vooral nuchter. De fiets moet trouwens even aan de kant nu, want Dewulf staat voor een aantal stevige examens. Hij zit in zijn tweede jaar bio-ingenieur in Gent.