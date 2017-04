Stan Dewulf wint PK tijdrijden in Ruddervoorde

Stan Dewulf uit Stavele is in Ruddervoorde provinciaal kampioen tijdrijden geworden bij de beloften. Gianni Marchand uit Zedelgem was dan weer de beste bij de eliterenners zonder contract.

Het PK tijdrijden is de laatste grote test voor het Belgisch kampioenschap op 1 mei in Waregem. Dewulf klokte na 24 kilometer af in 30 minuten en 43 seconden. Vanacker werd tweede op 16 seconden. Gilles Borra is derde. Opvallend: provinciaal kampioen Dewulf rijdt straks geen BK in Waregem.

Bij de eliterenners zonder contract zette Seppe verschuere een eerste richttijd neer: 30 minuten en 22 seconden. Gianni Marchand ging nog sneller. Hij won in 29 minuten 58 seconden. Marchand reed meer dan 48 gemiddeld. Loran Casaert was de beste junior. Hij haalde het voor Mathisse Grootaert en Vito Braet. Bij de vrouwen ging de titel naar Ann-Sophie Duyck, net terug uit blessure.