Standard pakt de volle pot tegen KVO

Standard zag wel zijn kapitein Zinho Vanheusden uitvallen met een knieblessure. In de stand springt Standard weer naar de tweede plaats samen met Beerschot.

De wedstrijd ging goed op en neer met twee offensief ingestelde teams. Toch werden er weinig doelkansen bij elkaar gevoetbald. In de 22e minuut werd de wedstrijd opgeschrikt door een zware blessure van kapitein Zinho Vanheusden. Oostende scoorde in die fase via Gueye, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De Senegalees leek Vanheusden niet te raken in het duel, maar de kersverse Rode Duivel verdraaide zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn. De Griek Kostas Laifis kwam hem vervangen. In een volgende fase leek Amallah te scoren, maar doelman Hubert kon het schot nog net op de lat duwen.

In de tweede helft liep de snelle spits van Oostende, Sakala, in de 56e minuut voorbij Raskin. Het schot eindigde echter op de lat. Een minuut later kon Standard-doelman Bodart zich onderscheiden op een schot van Vandendriessche. De wedstrijd bleef goed op en neer gaan. Een paar stevige tackles van Gueye en Bataille bij Oostende werden bestraft met geel. In de 87e minuut kon de thuisploeg dan toch de overwinning pakken dankzij een doelpunt van Noe Dussenne.