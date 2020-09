Standard pakt drie punten en tweede plaats op Sclessin tegen KV Kortrijk

Na een slap begin van de wedstrijd op Sclessin, bijgewoond door 6000 geregistreerde toeschouwers, dreigde Selim Amallah voor het eerst met een staalhard schot op de kruising, vlak voor het eerste halfuur. Drie minuten later kwam Standard op voorsprong via een strafschopfout op de Kameroener Collins Fai door Ocansey. Selim Amallah schoot de bal onhoudbaar in de linkerbenedenhoek.

Het leek het begin van een makkelijke avond voor de troepen Philippe Montanier in Luik, aangezien spits Obbi Oulare in de 35e minuut de score verdubbelde. Toch kon Ilombe Mboyo nog voor rust de aansluitingstreffer scoren. Zo werd het toch opnieuw een spannende wedstrijd.

De tweede helft bleef Standard de betere ploeg in het veldspel. Standard, met Mehdi Carcela opnieuw in de basis zoals donderdag in de Europese overwinning tegen Bala, koos echter iets te vaak voor de lange bal. Kortrijk maakte het doelman Arnaud Bodart niet meer moeilijk in de tweede helft, al zette Dewaele een keer zeer goed voor. De kopbal van Michiel Jonckheere ging niet zo ver naast.

In de 84e minuut probeerde Jockheere een strafschop de versieren voor te West-Vlamingen. De VAR zag dat het een schwalbe was en Standard kon de wedstrijd winnend uitspelen. Met de 2-1 overwinning komt Standard voorlopig alleen op de tweede plaats in de stand, op vijf punten van Charleroi.