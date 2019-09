Steimle wint Koolskamp Koers

Deceuninck-Quick.Step heeft er een goudhaantje bij. Na de Textielprijs in Vichte won Jannik Steimle nu ook het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp.

De 23-jarige Duitser verrichtte al berewerk in Izegem en Parijs-Brussel, was met voorsprong de sterkste in Vichte, maar wat hij in Koolskamp uit zijn kuiten schudde, was toch straf. De zware zijwind nodigde uit tot waaiervorming, en dat moet je de mannen van Patrick Lefevere geen twee keer zeggen. Andre Greipel ging overboord, maar andere snelle mannen zoals Groenewegen, Merlier, Cavendish en Jakobsen waren wel nog mee. Op iets meer dan vijf kilometer van het einde waagde Steimle zijn kans. Jakobsen controleerde de groep, en toen Jonas Rickaert de kloof probeerde te overbruggen met Tim Roosen, ging Pieter Serry als waakhond mee.

Het licht bij Rickaert ging uit, Serry moest Roosen laten gaan. Die naderde meter per meter op Steimle, maar kwam uiteindelijk te laat. Jumbo-Visma pakte ook nog de derde podiumplaats met Dylan Groenewegen.

Uitslag

1 Jannik Steimle

2 Timo Roosen

3 Dylan Groenewegen

4 Adrien Petit

5 Cees Bol

6 Lawrence Naesen

7 Emiel Vermeulen

8 Giacomo Nizzolo

9 Edward Theuns

10 Baptiste Planckaert