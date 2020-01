Sterke Raevens schenkt Racing Waregem 3 punten

Terwijl de eersteklassers op stage naar het buitenland vertrekken, stond gisteren al de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar op het programma in eerste provinciale. Het was meteen een topper tussen de nummers twee en drie, ofwel de buren van Anzegem en Racing Waregem tegen elkaar.

De derby tussen de tweede en de derde in de stand lokte veel volk naar Anzegem. Zo'n 500 supporters moedigden hun ploeg aan en dat inspireerde beide ploegen. Na 10 minuten was het zelfs al raak: Van Fleteren zet de bezoekers met een lage vrije trap op voorsprong. De linksachter zette daarmee ook meteen de ruststand op het scorebord.

Sterke Raevens

Na de rust ging vooral Anzegem op zoek naar een doelpunt, maar de thuisploeg had het geluk niet aan zijn kant. Eerst werd een doelpunt afgekeurd voor gevaarlijk spel, daarna hield Waregemkeeper Raevens eerst Bourgeois en daarna Moenens van een doelpunt. In het slot van de wedstrijd stuitten ook nog Opbrouck en Demets op doelman Raevens, die dankzij zijn tussenkomsten Racing Waregem de volle buit in Anzegem schenkt.