Vanmiddag heeft de Duitser John Degenkolb in een massasprint de Trofeo Palma gewonnen. Neoprof Jordi Warlop van Sport Vlaanderen-Baloise uit Diksmuide sprintte naar een knappe 7de plaats.

Warlop is sterk begonnen aan zijn eerste seizoen bij de profs. Naast zijn 7de plaats vandaag sprintte hij eerder deze week al naar een 12de plaats in de Trofeo Campos. Daarnaast behaalde hij ook een 12de plaats in de heuvelachtige Trofeo Serra de Tramuntana.

